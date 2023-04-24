Мир 24 апреля 2023, 21:36 Швейцарский журналист впечатлился уровнем жизни в Москве Журналист Роджер Кеппель заявил о высоком уровне жизни в Москве РИА «Новости»

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Швейцарский журналист и владелец газеты Weltwoche Роджер Кеппель поделился впечатлениями от путешествия по Москве. Он заявил в соцсетях, что уровень жизни в российской столице ничуть не уступает европейскому.

И это на фоне повальных сообщений западных СМИ о крахе экономики России. В репортаже с Красной площади Кеппель обратил внимание, что на улице много кафе, ресторанов — и все они полны посетителей. В них есть все, что захочется, и разговоров о том, что «Россия находится на дне» здесь быть не может.

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«Наоборот, меня также заверили, что все западные товары доступны, нет никакого дефицита, инфляция составляет что-то около 2,5-3%, так что экономика находится в таком надежном состоянии», — поделился впечатлениями репортер.

По его мнению, многое в Москве отражает общий разворот в мире с Запада на Восток. Мир меняется, подчеркнул швейцарец, и процветание Москвы — своего рода символ этих изменений. Тогда как Запад склонен путать свою сторону света со всем земным шаром. Журналист сильно удивился качеству связи в российской столице.

«Внимание, Германия: в Москве горят не только фонари (много электричества — прим.ред.). Сеть сотовой связи также намного быстрее, чем в Берлине. Намного быстрее», — сообщил Кеппель.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия, несмотря на груз санкций, будет развиваться теми же темпами, что и Франция. Так политик прокомментировал прогнозы МВФ по росту ВВП страны. По 2023 году его рост составит 0,7%, что аналогично показателям Франции.