Мир 24 апреля 2023, 20:14 Россия будет развиваться теми же темпами, что и Франция — Песков Песков: Россия с грузом санкций на плечах не отстанет по темпам развития от Франции РИА «Новости»

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Россия, несмотря на бремя санкций, не остановится и будет идти вперед, развиваясь теми же темпами, что Франция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал прогнозы МВФ по росту внутреннего валового продукта страны, сообщило РИА «Новости».

Песков заметил, что МВФ в целом нельзя назвать организацией, которая испытывает излишние симпатии к России. Даже по 2023 году фонд прогнозирует рост ВВП в 0,7%. Аналогичные цифры специалисты представили и по состоянию этого показателя во Франции.

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«То есть Россия, которая несет на своих плечах беспрецедентный груз санкций, будет развиваться такими же темпами, как Франция», — констатировал Песков.

Он обратил внимание, что у Германии МВФ прогнозирует падение ВВП по итогам года на 0,1%. Все эти данные, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, важно знать и сопоставлять.

«И мы должны этим гордиться», — добавил представитель Кремля.

МВФ ранее улучшил прогноз по росту ВВП России в этом году до 0,7%. Одновременно с этим фонд снизил ожидания по росту российской экономики до 1,3% после сокращения на 2,1% в минувшем году.