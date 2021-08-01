Швейцарский эксперт заявил о возможном существовании коронавируса с 2013 года

Коронавирус мог существовать еще с 2013 года, но его могли усердно скрывать. Как сообщило «РИА Новости», такое предположение озвучил руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.

Эксперт обратил внимание на то, что еще восемь лет назад в китайских пещерах был обнаружен новый вирус. По словам Питте, в тот момент спелеологи могли заразиться. Об этом писали целые диссертации, но сейчас найти их нет никакой возможности — документы исчезли. Питте уверил, что найденный вирус был на 96% схож с коронавирусом, который вызвал мировую пандемию.

Специалист отметил, что во время работы над вирусом ученые всегда замораживают его образец. Это было сделано и в 2013 году, но позже экземпляр, который хранился в китайском исследовательском центре, тоже куда-то пропал. Питте отметил, что вся эта ситуация вызывает опасения.

Ранее ученые заявили, что коронавирус не может влиять на ДНК человека. Были проведены исследования, которые показали: современные штаммы не способны взаимодействовать с геномом.