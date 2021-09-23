Антикоронавирусные протесты захватили швейцарский Берн

Протесты из-за ограничений, введенных по коронавирусу, а также против обязательной вакцинации от болезни, прошли во многих странах мира. Теперь они добрались до Швейцарии. В Сети появляются видео, где сотни людей выходят на акции.

Жители швейцарского города Берн заполонили улицы. Они выступают против достаточно жестких мер, которые сейчас введены по всей стране. Требования к жителям Швейцарии, которые касаются вакцинации и возможностей посещать некоторые заведения, были усилены с 13 сентября.

С этого дня правительство решило расширить сферу применения «ковидного сертификата». Без такого документа, который действует уже во многих странах, невозможно посещать закрытые помещения баров и ресторанов, спортзалов и музеев. Жители крайне недовольны такой мерой и требуют отмены ужесточения правил в пандемию.

Острая ситуация с вакцинацией и в Польше. Власти опасаются четвертой волны коронавируса и закручивают гайки, а люди все больше готовы бороться. Польские активисты уже перешли к крайним мерам. Они штурмуют прививочные пункты, а один из них вообще сожгли вместе с партией препаратов для профилактики ковида.