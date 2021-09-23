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    23 сентября 2021, 23:51

    Антикоронавирусные протесты захватили швейцарский Берн

    Ирэна Вороник

    Протесты из-за ограничений, введенных по коронавирусу, а также против обязательной вакцинации от болезни, прошли во многих странах мира. Теперь они добрались до Швейцарии. В Сети появляются видео, где сотни людей выходят на акции.

    Антикоронавирусные протесты захватили швейцарский Берн

    Жители швейцарского города Берн заполонили улицы. Они выступают против достаточно жестких мер, которые сейчас введены по всей стране. Требования к жителям Швейцарии, которые касаются вакцинации и возможностей посещать некоторые заведения, были усилены с 13 сентября.

    С этого дня правительство решило расширить сферу применения «ковидного сертификата». Без такого документа, который действует уже во многих странах, невозможно посещать закрытые помещения баров и ресторанов, спортзалов и музеев. Жители крайне недовольны такой мерой и требуют отмены ужесточения правил в пандемию.

    Острая ситуация с вакцинацией и в Польше. Власти опасаются четвертой волны коронавируса и закручивают гайки, а люди все больше готовы бороться. Польские активисты уже перешли к крайним мерам. Они штурмуют прививочные пункты, а один из них вообще сожгли вместе с партией препаратов для профилактики ковида.