Депутат-антиваксер пригрозил «повесить» министра здравоохранения Польши

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский получил публичную угрозу от польских антиваксеров. Один из местных политиков позволил себе высказывание, что министра за его ярую позицию в пользу прививок «нужно повесить».

Речь идет об одиозном польском депутате Гжегоже Брауне, который уже не раз отличался резкими фразами. Он не только предлагал «повесить» министра, но и выкрикивал угрозы в адрес других польских деятелей.

Остальные адресаты слов Брауна несколькими годами ранее предпочли промолчать. Но Адама Недзельского очень возмутило такое к нему обращение. По данным польских СМИ, он уже обратился в прокуратуру и заявил о публичных угрозах.

Ситуация с вакцинацией в Польше действительно острая. Минздрав настаивает на прививках, поскольку опасается четвертой волны коронавируса. Но в стране очень много противников вакцины, и они решили не просто возмущаться, а действовать. В августе в городе Замосць полыхал мобильный прививочный пункт. Сгорели партии препаратов, власти уверены, что это был поджог.

В других городах антиваксеры то и дело вступают в перепалки с врачами, а однажды группа активистов попыталась штурмовать медучреждение и остановить вакцинацию. Особенно резкое отношение лично к министру здравоохранения. СМИ широко тиражируют слова польской женщины, которая во время встречи с Анджеем Недзельским под камерами заявила, что у него «руки в крови».