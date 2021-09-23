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    23 сентября 2021, 02:11

    Депутат-антиваксер пригрозил «повесить» министра здравоохранения Польши

    Ирэна Вороник

    Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский получил публичную угрозу от польских антиваксеров. Один из местных политиков позволил себе высказывание, что министра за его ярую позицию в пользу прививок «нужно повесить».

    Депутат-антиваксер пригрозил «повесить» министра здравоохранения Польши

    Речь идет об одиозном польском депутате Гжегоже Брауне, который уже не раз отличался резкими фразами. Он не только предлагал «повесить» министра, но и выкрикивал угрозы в адрес других польских деятелей.

    Остальные адресаты слов Брауна несколькими годами ранее предпочли промолчать. Но Адама Недзельского очень возмутило такое к нему обращение. По данным польских СМИ, он уже обратился в прокуратуру и заявил о публичных угрозах.

    Ситуация с вакцинацией в Польше действительно острая. Минздрав настаивает на прививках, поскольку опасается четвертой волны коронавируса. Но в стране очень много противников вакцины, и они решили не просто возмущаться, а действовать. В августе в городе Замосць полыхал мобильный прививочный пункт. Сгорели партии препаратов, власти уверены, что это был поджог.

    В других городах антиваксеры то и дело вступают в перепалки с врачами, а однажды группа активистов попыталась штурмовать медучреждение и остановить вакцинацию. Особенно резкое отношение лично к министру здравоохранения. СМИ широко тиражируют слова польской женщины, которая во время встречи с Анджеем Недзельским под камерами заявила, что у него «руки в крови».