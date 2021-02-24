Швейцарские журналисты назвали «Спутник V» экспортным хитом

Швейцарские журналисты назвали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» настоящим экспортным хитом. Об этом написало издание Neue Zurcher Zeitung.

Авторы статьи перечислили очевидные преимущества российской вакцины перед аналогичными прививками компаний Biontech/Pfizer и Moderna. Журналистов привлекло то, что у российского препарата подтверждена эффективность. Кроме того, он разработан на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.

В частности, благодаря тому, что в двух дозах «Спутника V» используются разные носители вируса, ее эффективность выше, чем у вакцины AstraZeneca. Автор также обратил внимание на то, что российская вакцина относительно недорогая — всего 10 долларов за дозу.

Все эти преимущества, по мнению швейцарского издания, делают российскую вакцину «экспортным хитом».

В среду стало известно, что корреспондент американского телеканала CNN Мэттью Чэнс сделал в Москве прививку российской вакциной «Спутник V». Он отметил, что не переживает по поводу препарата, потому что тот прошел все клинические исследования.