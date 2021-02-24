Корреспондент CNN сделал прививку российской вакциной

Корреспондент американского телеканала CNN Мэттью Чэнс в Москве сделал прививку российской вакциной «Спутник V». Он отметил, что не переживает по поводу препарата, так как он прошел все клинические исследования.

Прививку журналисту сделали сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. На сайте телеканала СNN опубликован видеорепортаж о вакцинации их корреспондента.

«Я не переживаю по поводу прививки российской вакциной, потому что были проведены ее масштабные клинические испытания, они были рецензированы в ведущем журнале. Было установлено, что она вполне безопасна, а ее эффективность составляет 91,6%. Это очень хорошо», — сообщил журналист перед вакцинацией.

Он отметил, что ему сделали прививку в России вакциной «Спутник V», хотя журналист не является гражданином страны и не относится к категории уязвимым.

Съемочной группе американского телеканала также показали предприятие «Генериум» в поселке Вольгинский Владимирской области, где производят вакцину. Сотрудник предприятия сообщил, что они производят «несколько миллионов» доз вакцины в месяц. Объем производства планируется в ближайшее время увеличить до 10 миллионов или 20 миллионов доз в месяц.