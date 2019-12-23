«Да, конечно, это затруднит, но не остановит „Северный поток — 2“. Швейцарская компания работала чисто по найму, за деньги. У немецких компаний же есть еще стимул в виде собственной безопасности, работы на свою страну. Хотя, конечно, патриотизм у нас не очень приветствуется в государстве, даже называется радикализмом, хотя это нормальное здоровое чувство любого народа», — заявил Гердт.

Собеседник «360» надеется, что немецкие фирмы «не совсем пропитаны духом мультиглобализма» и понимают, что строительством газопровода обеспечивают безопасность своей страны, детей и внуков.

Думаю, компании достроят газопровод. Конечно, нужна поддержка государства, защита со стороны властей. Отстаивание интересов своего народа мы ожидаем от любого правительства, от любого канцлера, который был избран. Да, процесс непростой, но завершен он будет, так как приемлемой для Германии альтернативы не существует Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Ранее сенат Конгресса одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп и документ вступил в силу. На этом фоне Allseas 21 декабря уведомила о приостановке работ.

20 декабря Дональд Трамп подписал военный бюджет на следующий год. Он вводит санкции против 350 компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Вашингтон потребовал от подрядчиков немедленно прекратить работу над газопроводом. 21 числа санкции начали действовать. «360» писал, что депутат бундестага назвал Штаты голодным львом в политике.