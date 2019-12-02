Не пустят на американский рынок, в частности, швейцарскую Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей, а также ряд немецких компаний, сотрудничающих с «Газпромом». Ограничения могут ввести уже до католического Рождества.

Санкции не могут задержать запуск газопровода, потому что он нужен как РФ, так и Европе. В этом уверен депутат бундестага Вальдемар Гердт. «„Северный поток — 2“ жизненно необходим в наших программах выхода из угольной и ядерной энергетики. У нас нет другого выхода, кроме как перейти на газ», — отметил собеседник «360». При этом он добавил, что действия США могут обернуться против них самих.

Сейчас даже слепому и глухому будет понятно, что Штаты свои интересы ставят превыше всего. America first — это были не просто слова, это тактика, стратегия. Им глубоко наплевать на то, что безопасность Европы будет под угрозой. Им надо продавить свой интерес, и все Вальдемар Гердт депутат бундестага.

По словам депутата, все, кто до сих пор пытался оправдать поведение заокеанского партнера Германии, лишились многих аргументов. Гердт считает, что тактика Вашингтона подтолкнет многие другие страны к такой же позиции: интересы собственного государства должны стоять на первом месте. «Это то, о чем говорит наша партия, мы. Через все эти движения у нас появится много больше сторонников и партнеров, чтобы решать свою судьбу самим», — добавил собеседник.

Возможно, некоторые фирмы будут принимать решения, на которые надеются Штаты. Во избежание этого, по мнению депутата, европейское содружество должно объединиться так, чтобы защитить эти фирмы с помощью компенсаций, дотаций, предоставления заказов.

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«Думаю, тогда эти нападки на наши компании, которые остаются один на один с этим голодным львом, с которым заигрывать не стоит, они поймут, что можно работать, что они защищены. Здесь политически и экономически надо немножко поработать, чтобы не бросать фирмы, которые участвуют в этих процессах».

И работа уже идет. Партия Гердта — «Альтернатива для Германии» — подготовила новый проект. Его суть в том, чтобы правительство Германии выделило льготные кредиты и всячески поддерживало предприятия, если американские санкции будут влиять на их экономику.

«Федеральное правительство должно защищаться от политического давления США», — говорится в законопроекте. Также бундестаг принял законопроект, который включает поправки, выводящие отрезок трубопровода «Северный поток — 2» из-под действия директивы Евросоюза.