Голодный лев в политике. Депутат бундестага — о попытках США помешать «Северному потоку — 2»
Не пустят на американский рынок, в частности, швейцарскую Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей, а также ряд немецких компаний, сотрудничающих с «Газпромом». Ограничения могут ввести уже до католического Рождества.
Санкции не могут задержать запуск газопровода, потому что он нужен как РФ, так и Европе. В этом уверен депутат бундестага Вальдемар Гердт. «„Северный поток — 2“ жизненно необходим в наших программах выхода из угольной и ядерной энергетики. У нас нет другого выхода, кроме как перейти на газ», — отметил собеседник «360». При этом он добавил, что действия США могут обернуться против них самих.
Сейчас даже слепому и глухому будет понятно, что Штаты свои интересы ставят превыше всего. America first — это были не просто слова, это тактика, стратегия. Им глубоко наплевать на то, что безопасность Европы будет под угрозой. Им надо продавить свой интерес, и всеВальдемар Гердт депутат бундестага.
По словам депутата, все, кто до сих пор пытался оправдать поведение заокеанского партнера Германии, лишились многих аргументов. Гердт считает, что тактика Вашингтона подтолкнет многие другие страны к такой же позиции: интересы собственного государства должны стоять на первом месте. «Это то, о чем говорит наша партия, мы. Через все эти движения у нас появится много больше сторонников и партнеров, чтобы решать свою судьбу самим», — добавил собеседник.
Возможно, некоторые фирмы будут принимать решения, на которые надеются Штаты. Во избежание этого, по мнению депутата, европейское содружество должно объединиться так, чтобы защитить эти фирмы с помощью компенсаций, дотаций, предоставления заказов.
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«Думаю, тогда эти нападки на наши компании, которые остаются один на один с этим голодным львом, с которым заигрывать не стоит, они поймут, что можно работать, что они защищены. Здесь политически и экономически надо немножко поработать, чтобы не бросать фирмы, которые участвуют в этих процессах».
И работа уже идет. Партия Гердта — «Альтернатива для Германии» — подготовила новый проект. Его суть в том, чтобы правительство Германии выделило льготные кредиты и всячески поддерживало предприятия, если американские санкции будут влиять на их экономику.
«Федеральное правительство должно защищаться от политического давления США», — говорится в законопроекте. Также бундестаг принял законопроект, который включает поправки, выводящие отрезок трубопровода «Северный поток — 2» из-под действия директивы Евросоюза.