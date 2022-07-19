Евросоюз ужесточит санкции в отношении «Сбера»

Европейский союз в седьмом санкционном пакете примет новые ограничения против российского банка «Сбер». Об этом написало Reuters, в распоряжении которого оказался черновой вариант документ.

После попадания Сбербанка в черный список активы финансовой организации в западных странах окажутся заморожены. «Сберу» запретят проведение любых транзакций за исключением операций по торговле сельскохозяйственными удобрениями или продуктами питания.

Помимо этого, Евросоюз добавит в санкционный список Андрея Козицына, генерального директора «Уральской горно-металлургической компании». Также в нем окажутся мотоклуб «Ночные волки» и его ключевые руководители.

Немецкий журналист Эрик Бонзе ранее выразил мнение, что седьмой пакет антироссийских санкций ЕС принесет Европе глобальный кризис.