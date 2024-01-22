Мир 22 января 2024, 08:36 Швейцария утратила статус нейтрального государства — посол России Посол Гармонин: Швейцария потеряла авторитет нейтральной международной площадки Unsplash

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Швейцарию нельзя рассматривать как неангажированную международную площадку, так как страна потеряла нейтральный статус. Об этом газете Sonntags Zeitung заявил посол России в Берне Сергей Гармонин.

Он отметил, что Швейцария не сможет стать подходящим местом для конференции по урегулированию ситуации на Украине. Власти этой страны поддержали антироссийскую политику и санкции и утратили статус нейтрального государства, напомнил посол.

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Дипломат констатировал, что «ни о каком посредничестве Швейцарии более не может быть и речи». Он добавил, что страна подключилась к «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Посол пояснил, что эта инициатива не сможет стать платформой для серьезного диалога.

«Швейцарская дипломатия решила подключиться к заведомо обреченной на провал инициативе», — указал Гармонин.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала предложение Швейцарии о проведении «мирной конференции» по Украине в 2024 году. Она напомнила, что страны Запада не прекратили поставлять оружие ВСУ.