Мир 20 января 2024, 22:32 Захарова высмеяла предложение Швейцарии о «мирной конференции» по Украине Захарова: смешно, что спонсоры конфликта предложили созвать «мирную конференцию» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Швейцария предложила провести «мирную конференцию» по Украине в 2024 году, хотя сторонники киевского режима до сих пор не перестали поставлять ВСУ оружие. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям», что швейцарская инициатива проста смешна.

«Смешно слушать разговоры о неких „мирных конференциях“ от тех, кто поставляет нацистскому режиму оружие и спонсирует продолжение конфликта», — сказала она.

Реклама

До этого Захарова заявила, что западные страны отказались от лозунга о «стратегическом поражении» России, потому что поняли его бесперспективность. Девиз Запада сейчас поменялся на «не дадим России победить».

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин рассказала, что пока президент Украины Владимир Зеленский в Давосе просил о мирных переговорах, американские власти пытались получить новое финансирование для продолжения украинского конфликта.

При этом в администрации президента США Джо Байдена остались довольны «смиренностью» Зеленского во время его участия на форуме в Давосе. Украинский лидер не делал публичных заявлений о предоставлении военной помощи.