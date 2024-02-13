Мир 13 февраля 2024, 15:41 Лавров выразил недоверие к Швейцарии как к посреднику по Украине Лавров заявил о недоверии к Швейцарии в качестве посредника по Украине РИА «Новости»

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Швейцария не может быть посредником в разрешении конфликта на Украине. К этой стране нет доверия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XIII Ближневосточной конференции клуба «Валдай». Его процитировали «Известия».

По словам главы МИД, власти Швейцарии сейчас пытаются навязать свое посредничество по украинскому вопросу. Однако у них ничего не выйдет.

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«Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — констатировал Лавров.

В январе министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис высказался по поводу украинского конфликта. На встрече с журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке он заявил, что кризис невозможно решить мирным путем без участия российской стороны, напомнил RT.

Официального представителя МИД Марию Захарову удивило такое мнение. Она напомнила, что власти Швейцарии уже отказались от нейтралитета по украинскому вопросу. Страна запятнала свою репутацию. А заявления дипломата о решении конфликта мирным путем противоречило реальным действиям.