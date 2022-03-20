Швейцария предложила стать посредником между Россией и Украиной

Швейцария готова исполнить посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине и принять у себя российско-украинские переговоры.

Об этом заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис, уточнило Ura.ru.

«Швейцария сочетает в себе нейтралитет и гуманитарные традиции. Она готова играть посредническую роль за кулисами или принять у себя переговоры», — сказал Кассис.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что старания страны направлены на то, чтобы организовать прямую встречу президентов России и Украины. Он назвала главной задачей Турции на сегодня организовать встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Первая встреча на уровне глав МИД России и Украины, как напомнил Калын, прошла в ходе проведения дипломатического форума в Анталье. Он также отметил убежденность Турции в возможности достижения мирного соглашения между сторонами.

Представители российской и украинской делегаций в ходе трех раундов переговоров лично встречались на территории Белоруссии. После очных переговоров представители двух стран перешли на онлайн-формат. Теперь обсуждение вопросов происходит каждый день по видеосвязи.