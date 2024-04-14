Мир 14 апреля 2024, 09:45 Швейцария потеряла доверие как международный посредник Захарова: Россия предупреждала о потере доверия к Швейцарии как к посреднику Unsplash

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Деструктивная политика Швейцарии подорвала доверие к ней как к международному посреднику. Россия предупреждала страну об этом более года назад, напомнила РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Еще более года назад предупреждали Берн, что продолжение этой деструктивной линии чревато утратой нашего доверия к конфедерации как добросовестному посреднику в международных делах», — подчеркнула она.

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Швейцария, заметила Захарова, поддержала все антироссийские санкционные пакеты Евросоюза. А солидарность, которую государство выражает Украине, противоречит декларируемому швейцарскому нейтралитету.

Также в последние месяцы Швейцария, обратила внимание дипломат, стала активно продвигать деструктивные инициативы. К ним Захарова отнесла так называемую международную конференцию по Украине, которую охарактеризовала как оторванную от реальности.

Кроме того, в стране занялись выработкой юридических основ механизма для конфискации находящихся в Швейцарии государственных активов России.

К позиции российской стороны официальный Берн, заметила Захарова, так и не прислушался.