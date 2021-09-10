Шведская пара захотела назвать сына Владимир Путин

Родители мальчика, родившегося в шведском городе Лахольм, в соответствии с законодательством подали заявление в налоговую службу с просьбой назвать его Владимир Путин. Им отказали и попросили придумать другое.

Как сообщило местной радио Sveriges Radio, власти так поступают, когда считают, что имя в будущем вызовет дискомфорт обладателя или оскорбит кого-то. О каком варианте идет речь в данном случае, в налоговой не пояснили.

Ранее служба неоднократно отклоняла попытки родителей назвать своих детей брендами одежды, названиями овощей и именами знаменитостей.

В конце августа в честь вице-президента США Камалы Харрис был назван новый вид орхидеи пурпурно-розового окраса. Она получила название «Папилионада Камала Харрис»