Новый сорт орхидеи получил имя Камалы Харрис

Новый вид орхидеи, который обладает пурпурно-розовым окрасом, получил название «Папилионада Камала Харрис» в честь вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщило Channel News Asia.

На данный момент политик находится в в Сингапуре с первым официальным визитом. Министерство иностранных дел Сингапура заявило о решении дать такое имя цветку 20 августа. Мероприятие наречения прошло утром 23-го августа в одном из отелей столицы, передала «Газета.ru».

Власти Сингапура подарили Харрис букет орхидей. Также в подарок она получила свидетельство о присвоении сорту ее имени с фотографией растения. Американский политик провела встречу с президентом страны Халимой Якоб и премьер-министром Ли Сянь Луном.

В Сингапуре довольно часто новые виды цветов называют в честь высокопоставленных зарубежных политиков. В 2013-м году имя Джона Байдена получил фиолетовый гибрид. Ему дали название «Дендробиум Джо и Джилл Байден».