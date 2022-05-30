Шведка в 103 года побила мировой рекорд по прыжкам с парашютом

Жительница Швеции Рут Ларссон в свои 103 года побила мировой рекорд по прыжкам с парашютом, сообщил телеканал BFM TV. По словам женщины, прыжок с парашютом был ее давней целью.

«Было здорово сделать это, я давно об этом думала. Все прошло по плану», — сказала Ларссон журналистам.

Шведка прыгнула с парашютом в Мутале. Место находится в 240 километрах к юго-западу от Стокгольма.

Своим прыжком Ларссон побила мировой рекорд среди самых пожилых людей, которые ранее прыгали с парашютом в тандеме.

В начале мая стало известно, что российский путешественник Федор Конюхов планирует установить мировой рекорд, пролетев 500 километров над Арктикой на мотопараплане. Полетит 70-летний путешественник вместе с пилотом-инструктором Игорем Потапкиным.

Конюхов планирует побить рекорд, стартовав от Северного полюса и пролетев 500 километров за 10 часов. Полет намечен на август. Сейчас мировой рекорд полета на мотопараплане принадлежит польским пилотам, установившем его в 2018 году. Он составляет 427 километров.