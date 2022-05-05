Федор Конюхов пролетит 500 километров над Арктикой на мотопараплане

Российский путешественник Федор Конюхов планирует установить мировой рекорд, пролетев 500 километров над Арктикой на мотопараплане, передала «Вечерняя Москва». Полет он совершит вместе с пилотом-инструктором Игорем Потапкиным.

Сейчас мировой рекорд полета на мотопараплане составляет 427 километров. Его установили польские пилоты в 2018 году. Конюхов планирует побить рекорд, стартовав от Северного полюса и пролетев 500 километров за 10 часов. Полет состоится в августе.