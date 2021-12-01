Шутивший о кормлении волка «костями русских детей» стал Героем Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил геройское звание одному из командиров «Правого сектора»* Дмитрию Коцюбайло. Радикал известен своими шутками о кормлении волка «костями русскоязычных детей», сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

Зеленский наградил Коцюбайло сразу после своей речи в Верховной раде, где глава Незалежной сегодня выступил с традиционным посланием к парламенту и народу.

Новоиспеченный Герой Украины стал известен благодаря своей цитате из материала Nеw Yоrk Тimеs. Радикалу показалась смешной его шутка о том, что украинские силовики скармливали волку «кости русскоязычных детей». Автор публикации назвал это аллюзией на то, как изображают киевских боевиков в российских СМИ.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина направила в Донбасс почти половину всей своей армии. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова выразила обеспокоенность нежеланием украинских властей выполнять договоренности по мирному урегулированию конфликта.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.