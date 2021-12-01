Власти Украины отправили в Донбасс 125 тысяч военных. Это количество — почти половина от всего состава армии страны, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», — сказала Захарова на брифинге, ее процитировало РИА «Новости».

Захарова добавила, что Россия обеспокоена нежеланием Киева мирно урегулировать ситуацию и подчеркнула, что законопроект, внесенный в Раду президентом Украины Владимиром Зеленским, идет вразрез с Минскими соглашениями. Новый акт Зеленского допустил возможность нахождения иностранных военных на территории Украины для проведения совместных учений.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после революции в Киеве, когда часть районов страны отделилась от Украины — Донецкая и Луганская области. Они отказались подчиняться новым властям и основали самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР. Сейчас они отделены от Украины линией разграничения.