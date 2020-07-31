Шушкевич объяснил, зачем Лукашенко передал Украине имена задержанных россиян

Отмечается, что украинская сторона проверит, были ли замечены задержанные россияне в Донбассе.

Шушкевич напомнил, что в этом году рейтинг действующего лидера Белоруссии чрезвычайно низок. По его мнению, Лукашенко передал имена задержанных россиян Украине, чтобы заработать очки перед предстоящими выборами. Этот шаг рассчитан на ту часть электората, которая стоит на стороне Киева.

Несмотря на это, по словам Шушкевича, отношения Москвы и Белоруссии не испортятся.

«Лукашенко не может отступить от повеления России. Он подчиняется Путину», — обозначил собеседник информагентства.

Ранее руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов оценил шансы Светланы Тихановской на предстоящих выборах президента Белоруссии.

По мнению Иванова, у Тихановской шансов на победу практически нет, поскольку она является явно техническим кандидатом, которого допустили до выборов, чтобы показать наличие хоть какой-то альтернативы.