Аналитик оценил шансы Тихановской на выборах в Белоруссии

По мнению Иванова, у Тихановской шансов на победу практически нет, поскольку она является явно техническим кандидатом, которого допустили до выборов, чтобы показать наличие хоть какой-то альтернативы.

Специалист напомнил, что у Тихановской нет политической программы, а баллотируется она для того, чтобы освободить политических заключенных и провести выборы президента через полгода.

«Полагаю, в этой ситуации даже многие из тех, кто скептически относится к Лукашенко, скорее проигнорируют выборы, чем поддержат Тихановскую», — предположил собеседник издания.