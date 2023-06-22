22 июня 2023, 19:30
Неопознанные обломки нашли в зоне поиска пропавшего батискафа «Титан»
Береговая охрана США сообщила о неопознанных обломках в зоне поиска батискафа
Запущенный на дно Атлантического океана глубоководный беспилотник обнаружил поле обломков рядом с затонувшим «Титаником». Об этом со ссылкой на береговую охрану США сообщила телерадиокомпания «Би-би-си».
В ведомстве уточнили, что обломки нашел беспилотный аппарат Horizon Arctic. Пока специалисты изучают полученную информацию.
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Контр-адмирал США Джон Можер и первый окружной координатор реагирования береговой охраны Джейми Фредерик пообещали представить результаты на пресс-конференции в ближайшее время.
Поиски пропавшей батискафа «Титан» с пропавшей экспедицией продолжаются уже несколько дней. Подводный аппарат принадлежал компании OceanGate Expeditions и в поездку к затонувшему более 100 лет пассажирскому лайнеру отправился основатель фирмы Стоктон Раш вместе с четырьмя пассажирами.
Экипаж перестал выходить на связь с исследовательским судном Polar Prince после погружения. В четверг, 22 июня, береговая служба США направила для исследования дна атлантического океана глубоководный беспилотник канадского судна Horizon Arctic и робот-разведчик Victor 6000, принадлежащий французскому исследовательскому судну Atalante.
По оценке спасателей, воздух в бесследно пропавшем батискафе уже закончился.
США
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