Код Грабового взял штурмом TikTok

Завсегдатаи TikTok неожиданно для себя «открыли» магические чит-коды, якобы способные принести в их жизнь богатство, удачу и любовь. Подростки обсуждают в международной соцсети как лучше их активировать — написать на запястье, несколько раз произнести вслух или нарисовать пальцем в воздухе, чтобы привлечь внимание Вселенной?

Свои посты зумеры сопровождают предложением переслать информацию десяти знакомым, и тогда уже завтра все внезапно изменится к лучшему. Номер счета, на который надо перевести деньги за получение кода, разумеется, прилагается.

По наблюдениям издания Vice, появился код Градового в TikTok в начале весны. Причем для усиления эффекта ушлые маркетологи почти одновременно начали продавать особые кристаллы, которые активируют и оживотворяют код.

Придумал чит-коды в 1990-х российский математик и экстрасенс Григорий Грабовой, автор целого оккультного учения. Он заявил, что может воскрешать мертвых и предложил свои услуги матерям Беслана после теракта 1 сентября. Мошенника приговорили к 11 годам тюрь. Через два года в 2010 году он вышел по УДО и переехал в Сербию. Там он продолжил свою деятельность, но уже без такого общественного резонанса.

В марте экстрасенсы-мошенники получили от жительницы Новосибирской области более 200 тысяч рублей за улучшение отношений с сыном.