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    04 марта 2021, 12:30

    Экстрасенсы-мошенники выманили у женщины 235 тысяч в Новосибирской области

    Дарья Морозова

    Женщину обманули экстрасенсы-мошенники в Новосибирской области. Она лишилась 235 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash Siberia.

    Изначально потерпевшая хотела наладить отношения с сыном. Но ей сказали, что ей и ее близким грозит смертельная опасность и нужно провести ритуалы, чтобы избавиться от нее. В результате женщина перевела 235 тысяч рублей за эти «услуги».

    После этого «экстрасенсы» резко пропали.