Экстрасенсы-мошенники выманили у женщины 235 тысяч в Новосибирской области

Женщину обманули экстрасенсы-мошенники в Новосибирской области. Она лишилась 235 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash Siberia.

Изначально потерпевшая хотела наладить отношения с сыном. Но ей сказали, что ей и ее близким грозит смертельная опасность и нужно провести ритуалы, чтобы избавиться от нее. В результате женщина перевела 235 тысяч рублей за эти «услуги».

После этого «экстрасенсы» резко пропали.