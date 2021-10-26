Появилось видео штурма белорусско-польской границы мигрантами

Нелегальные мигранты продолжают штурмовать белорусско-польскую границу. Чтобы попасть на территорию Европы, мужчины ломают заборы и пытаются перелезть через ограждения.

Видео с ситуацией на границе опубликовал Telegram-канал «Война История Оружие». На кадрах видно, что мигранты пытаются перелезть через забор с колючей проволокой, ломают ограждения, а также кидаются в правоохранителей ветками и песком.

Ранее в Пограничной страже Польши сообщили, что две группы агрессивно настроенных мигрантов попытались попасть в страну из Белоруссии. Всего насчитывалось порядка 130 нелегалов. Во время попытки штурма мигранты забрасывали солдат камнями и палками. В результате пострадали двое польских солдат. Военнослужащих отправили к врачам для оказания необходимой медицинской помощи.

По словам сотрудников погранслужбы, за прошедшие сутки произошло 508 попыток нелегально перейти белорусско-польскую границу. Всего пограничники задержали 19 мигрантов из Палестины, Ирака и Сирии.