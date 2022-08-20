Штурм мэрии армянского Масиса вооруженным мужчиной посчитали терактом

Следственный комитет Армении отнес инцидент в мэрии Масиса, куда ворвался мужчина с гранатой, к разряду террористических нападений. Такое заявление сделал Следком республики.

По данному факту Масисским следственным отделом Следственного управления Араратской области, СК Армении возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС.

«Проводятся следственные и процессуальные действия по выяснению обстоятельств террористического акта в мэрии Масиса», — отметили в ведомстве.

Кроме того, следователи возбудили второе уголовное дело — о доведении до самоубийства 36-летнего мужчины.

Мужчина ворвался с гранатой в здание мэрии армянского города Масис. Полицейские полностью оцепили здание и начали вести переговоры. В городской администрации не было заложников. Пришедший с гранатой мужчина раньше входил в Совет старейшин города. Он ворвался в здание в нетрезвом состоянии. После сообщения об обезвреживании злоумышленника в полиции заявили, что мужчина покончил с собой.