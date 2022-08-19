Мужчина с гранатой ворвался в мэрию города Масис в Армении

Неизвестный ворвался с гранатой в здание мэрии армянского города Масис. Правоохранители уже обезвредили злоумышленника. Об этом сообщил вице-мэр города Норайр Акопян.

«Мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии Масиса», — привел заявление пресс-службы полиции Армении ТАСС.

Полицейские полностью оцепили здание и начали вести переговоры. Как уточнил Акопян, в городской администрации не было заложников. Пришедший с гранатой мужчина раньше входил в Совет старейшин города. Он ворвался в здание в нетрезвом состоянии.

«После этого раздался взрыв. К счастью, в помещении не было сотрудников, охранник мэрии также не пострадал», — сказал он в разговоре со Sputnik Армения.

На снятых у мэрии кадрах видно, что рядом со зданием находятся только сотрудники правоохранительных органов. Полицейские перекрыли дороги служебными машинами.

Предполагается, у мужчины могла быть с собой еще одна граната. Пока он не предъявил никаких требований. Мотивы действий мужчины непонятны.

После сообщения об обезвреживании злоумышленника один из сотрудников полиции заявил, что мужчина покончил с собой. По данным Yerkir Media, им оказался бывший член городского совета Эдуард Маргарян.