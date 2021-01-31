Киев рассказал о давлении со стороны личного адвоката Трампа

До избрания Джозефа Байдена президентом США офис президента Украины Владимира Зеленского отказывался комментировать многочисленные заявления о роли Дональда Трампа, который диктует Киеву как себя вести на внутренней и внешнеполитической арене. Сейчас картина начала проясняться.

Издание The Washington post сообщило, что глава администрации украинского президента Андрей Ермак рассказал о телефонном звонке, ставшем первым контактом личного адвоката Трампа Руди Джулиани и Владимира Зеленского. Главной целью переговоров было склонение Киева к подтверждению коррупционных махинаций Хантера Байденаю Об этом сообщили разные источники в украинском правительстве. Требовалось также доказать, что Джо Байден, будучи вице-президентом США, пытался скрыть делишки своего сына.

Решение команды Зеленского рассказать о тактике Джулиани, видимо, продиктовано усилиями по перезагрузке отношений США и Украины, с которой Байден тесно сотрудничал в течение восьми лет.

«Мы прошли через все эти испытания, несмотря на критику в стране и за рубежом. И сегодня должно исчезнуть ощущение, что Украина — упоминание об Украине — связано с различными скандалами», — сказал Ермак.

Один из инсайдеров подтвердил, что тон и действия Джулиани при общении с украинцами всегда были «агрессивными и угрожающими».

Украинское расследование в отношении Burisma и ее основателя Николая Злочевского продолжается. Но власти заявляют, что оно никак не касается Хантера Байдена.

В интервью изданию Axios Владимир Зеленский признался, что немного злится на Дональда Трампа, но не назвал причину своих чувств.