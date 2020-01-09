Абхазские оппозиционеры пошли на штурм администрации президента

Видео с места событий на своей странице в Facebook опубликовал Медиаклуб Apsny.Today.

По предварительным данным, всего на площади, где располагается администрация президента, собрались около 800 человек. Причиной протестной активности стало разбирательство в Верховном суде по иску лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он пытается оспорить решение о выборах президента республики, которые прошли в прошлом году.

В первом туре президентских выборов в Абхазии участвовали девять кандидатов. Однако действующий президент Рауль Хаджимба не смог набрать необходимых 50% плюс один голос. Он прошел во второй тур вместе Алхасом Квицинией.

Победителем стал Хаджимба, получивший 23,85% голосов. За Квицинию проголосовали 21,97% от пришедших на выборы.

Лидер оппозиции не согласился с таким результатом и обратился в ЦИК с прошением о повторном проведении голосования. В комиссии это решение отклонили и предложили политику обжаловать это решение в Верховном суде.

Алхас Квициния заявил, что не признает результаты выборов, и пообещал выводить своих сторонников на акции протеста. При этом он подчеркнул, что намерен действовать исключительно правовыми методами.