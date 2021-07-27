Шторм с сильным градом парализовал север Италии. Видео

Жители итальянского города Парма сообщили в соцсетях, что на север страны обрушился шторм с градом. Средний размер градин достигал 10 сантиметров. Стихия нанесла ущерб строениям и стала причиной хаоса на дорогах.

Новостной канал AFLAK NEWS HD сообщил, что на автомагистрали А1 были повреждены десятки автомобилей. Градины повредили их кузова и разили стекла. На некоторых трассах произошли цепные дорожной-транспортные происшествия. К счастью, пока нет информации о пострадавших от непогоды или в результате аварий.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Якутии, Алтайского края, Новосибирской и Томской областяей, что в ближайшие дни в их регионах ожидаются сильные дожди.