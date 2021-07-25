Сильные дожди пройдут в нескольких регионах России

Сильные дожди пройдут в ближайшие два дня в некоторых регионах России. Осадки ожидаются в Якутии, Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Якутии, Магаданской области, на Чукотке прогнозируется сильный дождь 25–26 июля, и это будет способствовать тому, чтобы интенсивность бушующих там пожаров уменьшалась. В Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае — тоже сильный дождь и грозы в ближайшие два дня», — процитировал синоптика ТАСС.

По словам Вильфанда, дождь с грозой и градом пройдут в Красноярском крае. Еще сильные осадки ожидаются на Северном Кавказе. Такая же погода будет в Ингушетии и Чечне. Ветер там будет дуть со скоростью до 20-25 метров в секунду.

«За счет дождей, которые выпали ранее, очень сложная ситуация на разных участках Амура. У города Белогорск прогнозируется уровень воды выше опасной отметки 25–26 июля», — отметил синоптик.

Он добавил, что разлив реки приведет к подтоплению дорог и участков частных домов.