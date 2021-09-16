Доказана высокая эффективность «Спутника V» против штамма «дельта»

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» эффективнее против штамма «дельта», чем препараты AstraZeneca и Sinopharm. Об этом говорится в материале газеты La Nacion.

Авторы ссылаются в своей статье на исследование Национального университета Кордовы.

Ученые проанализировали 309 образцов плазмы людей, переболевших COVID-19 и вакцинированных двумя дозами препаратов AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V».

«Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы „Спутника V“ и до этого болел коронавирусом», — говорится в материале.

После них идут те люди, которые получили обе дозы российской вакцины, но не болели ранее COVID-19.

«Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)», — указано в статье.

После вакцинации «Спутником V» фиксируется более широкий спектр антител, чем после применения других профилактических препаратов. Тем более, что эффективность российской вакцины составляет 83-94% по разным показателям в зависимости от методики подсчета, заявил на Форуме социальных инноваций регионов директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Он сообщил, что «Спутник V» защищает от всех известных штаммов коронавируса.