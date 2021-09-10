Названо преимущество «Спутника V» перед другими вакцинами

После вакцинации «Спутником V» фиксируется более широкий спектр антител, чем после применения других профилактических препаратов. Тем более, что эффективность российской вакцины составляет 83-94% по разным показателям в зависимости от методики подсчета.

Об этом на Форуме социальных инноваций регионов заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Спектр протективных, защитных антител, который вырабатывается при вакцинации „Спутником V“, гораздо шире, чем многих других вакцин… Эффективность защиты „Спутника V“, по данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83 до 94% в зависимости по каким показателям и как считать», — цитирует его РИА «Новости».

Гинцбург сообщил, что «Спутник V» защищает от всех известных штаммов коронавируса. Он уточнил, что пока неизвестно, нужно ли менять препарат при дальнейших мутациях коронавируса. Неясен механизм взаимодействия прививки с новыми вариантами SARS-CoV-2.

«Во всяком случае мы ее создавали таким образом, чтобы она защищала от очень широкого количества штаммов», — добавил Гинцбург.

По его данным, в Москве и по всей России «циркулирует один штамм».

Ранее Александр Гинцбург рекомендовал при вакцинации от гриппа и коронавируса оставлять паузу в один месяц.