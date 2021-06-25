Штамм «дельта плюс» унес жизни уже двух человек в Индии

По крайней мере семь случаев заражения новым вариантом коронавируса «дельта плюс» зафиксированы в штате Мадхья-Прадеш в Индии. Из-за него скончались двое пациентов. Об этом рассказал представитель местного Минздрава Акаш Трипати.

Он рассказал, то трое из семи заболевших делали ранее однократную или двукратную прививку от COVID-19. Им удалось вылечиться, находясь дома. Никаких осложнений у них нет. Из других четырех пациентов без вакцинации двое умерли, еще двое находились в больниц и сейчас поправились.

«Это вселяет надежду на высокую вероятность того, что вакцинация сработает даже против новейшего варианта коронавируса», — заявил Трипати. Его процитировала газета New Indian Express.

Тесты всех семерых пациентов еще в мае отправили на секвенирование генома. Только сейчас стало известно, что они были инфицированы вариантом штамма «дельта плюс». Его называют наиболее опасным. У него есть свои, особенные симптомы.

Если типичными для СОVID-19 являются насморк, головная боль, боль в горле. То при этом штамме человека рвет, появляется диарея, нарушения слуха.