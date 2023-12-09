Мир 09 декабря 2023, 03:14 Штабы ВСУ охватил хаос, заявили в США NYT: Украина не сможет строить планы из-за неопределенности в США РИА «Новости»

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Помощь Украине со стороны США находится «на последнем издыхании», а ситуация в Вооруженных силах Украины близка к хаосу из-за неопределенности по поводу дальнейших военных поставок. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на экспертов.

«Украина не сможет планировать на месяцы вперед, потому что не будет знать, на сколько снарядов она может рассчитывать», — заявил изданию аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн.

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По словам эксперта, эта ситуации уже приводит к хаосу в планировании ВСУ.

В издании напомнили, то пакеты американской военной помощи Киеву в последние месяцы резко «похудели». В ноябре и декабре США пообещали Украине оружия на 100 и 175 миллионов долларов соответственно, тогда как в январе на военные нужды Киева американские власти выделили почти три миллиарда долларов. По мнению журналистов, Пентагон пытается как можно дольше растянуть оставшиеся средства.

«Военная помощь Украине от США сейчас держится на последнем издыхании, и это проявляется физически в виде дефицита боеприпасов на фронте», — заявил старший научный сотрудник Фонда Карнеги* Майкл Кофман.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что ресурсов на оказание помощи Киеву у американских властей осталось на несколько недель.

*Организация, выполняющая функции иностранного агента.