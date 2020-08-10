Штаб Тихановской не признал итоги выборов президента Белоруссии

Штаб Светланы Тихановской не признал итоги выборов главы Белоруссии. По их данным, за домохозяйку во всех регионах республики проголосовали от 70% до 90% избирателей.

«У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70%, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же, нет», — рассказала РИА «Новости» доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

Собеседница пояснила, что это результаты по части участков, однако «это вся картина», так как не может такого быть, чтобы на одном участке поддержка составили бы 90%, а на другом — 3%.

Ранее ЦИК Белоруссии объявил о победе на выборах действующего главы республики Александра Лукашенко. По предварительным данным, он заручился поддержкой 80,23% граждан. У Тихановской 9,9% голосов.

Ситуация в Белоруссии обострилась вечером 9 августа после закрытия избирательных участков в день президентских выборов. После объявления предварительных итогов голосования в Минске и других белорусских городах начались массовые беспорядки.

В столице произошли столкновения с милицией. Силовики применили светошумовые гранаты, газ и водометы, против участников несанкционированных акций. Представитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович рассказал об одном погибшем.