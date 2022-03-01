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    01 марта 2022, 10:00

    Штаб территориальной обороны ДНР заявил о сбитой над Харцызском ракете «Точка У»

    Ольга Назаркина

    Представители штаба территориальной обороны ДНР заявили, что сбили минувшей ночью над городом Харцызском ракету, выпущенную из комплекса «Точка У». Осколки, по их данным, попали в дома.

    Информацию об этом штаб ТО ДНР опубликовал в своем Telegram-канале.

    «В ночь на 1 марта над Харцызском сбита ракета, выпущенная из ТРК „Точка У“. При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске. В кассетной части заряда обнаружен белый порошок, предположительно, фосфор», — говорится в заявлении штаба.

    В штабе не уточнили, кому могла принадлежать ракета.

    Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации заявило, что в результате обстрела центрального района Горловки была ранена мирная жительница, осколочные ранения получили еще два жителя. По данным представительства, было повреждено пять многоквартирных домов. О пострадавших людях также сообщил мэр Горловки Иван Приходько.