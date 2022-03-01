Штаб территориальной обороны ДНР заявил о сбитой над Харцызском ракете «Точка У»

Представители штаба территориальной обороны ДНР заявили, что сбили минувшей ночью над городом Харцызском ракету, выпущенную из комплекса «Точка У». Осколки, по их данным, попали в дома.

Информацию об этом штаб ТО ДНР опубликовал в своем Telegram-канале.

«В ночь на 1 марта над Харцызском сбита ракета, выпущенная из ТРК „Точка У“. При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске. В кассетной части заряда обнаружен белый порошок, предположительно, фосфор», — говорится в заявлении штаба.

В штабе не уточнили, кому могла принадлежать ракета.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации заявило, что в результате обстрела центрального района Горловки была ранена мирная жительница, осколочные ранения получили еще два жителя. По данным представительства, было повреждено пять многоквартирных домов. О пострадавших людях также сообщил мэр Горловки Иван Приходько.