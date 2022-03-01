Мэр Горловки сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны украинских военных, заявил мэр Горловки Иван Приходько. По его словам, пострадавшим оказали помощь врачи.

«В результате обстрела Горловки с позиций ВФУ пострадало двое мирных граждан по ул. Дубинина, 6. Скорая помощь выехала на адрес», — написал Приходько у себя в Telegram.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщили, что в результате обстрела центрального района Горловки была ранена мирная жительница, осколочные ранения получили еще два мирных жителя. По данным представительства, были повреждены пять многоквартирных домов.

Из-за обострения в регионе жителей ДНР и ЛНР с 18 февраля начали временно эвакуировать в Россию. Больше всего людей разместили в Ростовской области. Власти народных республик объявили всеобщую мобилизацию. Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил о тенденции к завершению мобилизации.

«Она постепенно приостанавливается, а пока добирается необходимое количество резервистов. Как только это произойдет, будет издан указ об окончании мобилизации», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне представительство ДНР в СЦКК заявляло, что за минувшие 12 дней эскалации в Донбассе на горловском направлении было зафиксировано 223 фактов ведения огня со стороны армии Украины.