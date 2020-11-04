Штаб Байдена заявил, что он выиграет без голосов Пенсильвании и Флориды

В предвыборном штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена считают, что, учитывая исторический максимум проголосовавших досрочно американцев, шансы действующего президента страны Дональда Трампа на переизбрание существенно снизились.

Менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон заявила Fox News, что демократ сможет завоевать Белый дом даже без голосов избирателей двух крупнейших штатов, Флориды и Пенсильвании.

Диллон подчеркнула «энтузиазм в отношении досрочного голосования», который, по ее словам, «продолжается и сегодня». Она считает, что Байден фактически заполучил голоса 270 выборщиков, которые обеспечат ему место во главе государства.

Четыре года назад Трамп завоевал Пенсильванию с очень небольшим перевесом — всего 20 голосов. Он на 0,7 пункта обогнал свою соперницу Хиллари Клинтон. Трамп стал первым кандидатом от республиканцев, победившим в Пенсильвании со времен Джорджа Буша-старшего в 1988 году.

Оба кандидата в президенты провели в Пенсильвании много встреч с избирателями.

«Мы провели много времени в Пенсильвании. Для меня это всегда было очень хорошим местом. Я там учился в колледже, и всегда было хорошо. Я считаю, что Пенсильвания очень важна. Очевидно, что и Флорида очень важна», — сказал президент.

Флорида представляет 29 голосов выборщиков. В 2016 году Трамп обогнал в этом штате Клинтон на 1,2 пункта.

Во время выборов в Нью-Йорке было зафиксировано несколько случаев голосования от имени умерших американцев. СМИ обратились к полиции города и районному прокурору с требованием начать расследование.