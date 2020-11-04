Штаб Байдена заявил, что он выиграет без голосов Пенсильвании и Флориды
Менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон заявила Fox News, что демократ сможет завоевать Белый дом даже без голосов избирателей двух крупнейших штатов, Флориды и Пенсильвании.
Диллон подчеркнула «энтузиазм в отношении досрочного голосования», который, по ее словам, «продолжается и сегодня». Она считает, что Байден фактически заполучил голоса 270 выборщиков, которые обеспечат ему место во главе государства.
Четыре года назад Трамп завоевал Пенсильванию с очень небольшим перевесом — всего 20 голосов. Он на 0,7 пункта обогнал свою соперницу Хиллари Клинтон. Трамп стал первым кандидатом от республиканцев, победившим в Пенсильвании со времен Джорджа Буша-старшего в 1988 году.
Оба кандидата в президенты провели в Пенсильвании много встреч с избирателями.
«Мы провели много времени в Пенсильвании. Для меня это всегда было очень хорошим местом. Я там учился в колледже, и всегда было хорошо. Я считаю, что Пенсильвания очень важна. Очевидно, что и Флорида очень важна», — сказал президент.
Флорида представляет 29 голосов выборщиков. В 2016 году Трамп обогнал в этом штате Клинтон на 1,2 пункта.
Во время выборов в Нью-Йорке было зафиксировано несколько случаев голосования от имени умерших американцев. СМИ обратились к полиции города и районному прокурору с требованием начать расследование.