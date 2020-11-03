СМИ: «мертвые души» приняли участие в выборах президента США

В Нью-Йорке зафиксировали несколько случаев, когда на выборах президента США проголосовали от имени умерших американцев. Одна из бюллетеней пришла от избирательницы 1915 года рождения, которая умерла за восемь лет до этого.

Об этом сообщила газета New York Daily News. Она отметила, что еще один бюллетень Совет по выборам получил от жительницы Бруклина, которая родилась в 1919 году. Оба бюллетеня сперва признали действительными.

«Мы считаем, что это — лишь верхушка айсберга. Мы выступили с требованием, чтобы полиция Нью-Йорка и районный прокурор начали расследование», — процитировало издание слова руководителя отделения Республиканской партии в районе Стейтен-Айленд Брендана Лэнтри.

В конце сентября городской совет по выборам заново напечатал и повторно разослал избирателям около 100 тысяч бюллетеней. Речь идет о тех документах, которые содержали ошибки в именах и адресах голосующих. Такое решение приняли, потому что ошибочные бюллетени могли посчитать недействительными при подсчете голосов.

Выборы президента США стартовали в стране 3 ноября. Кандидатами выступают действующий лидер Дональд Трамп и его противник Джо Байден. Кроме того, в Америке выберут вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, а также губернаторов 13 штатов и территорий.