СМИ: «мертвые души» приняли участие в выборах президента США
Об этом сообщила газета New York Daily News. Она отметила, что еще один бюллетень Совет по выборам получил от жительницы Бруклина, которая родилась в 1919 году. Оба бюллетеня сперва признали действительными.
«Мы считаем, что это — лишь верхушка айсберга. Мы выступили с требованием, чтобы полиция Нью-Йорка и районный прокурор начали расследование», — процитировало издание слова руководителя отделения Республиканской партии в районе Стейтен-Айленд Брендана Лэнтри.
В конце сентября городской совет по выборам заново напечатал и повторно разослал избирателям около 100 тысяч бюллетеней. Речь идет о тех документах, которые содержали ошибки в именах и адресах голосующих. Такое решение приняли, потому что ошибочные бюллетени могли посчитать недействительными при подсчете голосов.
Выборы президента США стартовали в стране 3 ноября. Кандидатами выступают действующий лидер Дональд Трамп и его противник Джо Байден. Кроме того, в Америке выберут вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, а также губернаторов 13 штатов и территорий.