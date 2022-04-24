Шредер заявил, что Путин заинтересован в завершении спецоперации на Украине

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер — посредник в переговорах РФ и Украины по просьбе властей Незалежной. В интервью The New York Times он сказал, что президент России Владимир Путин заинтересован в прекращении спецоперации.

«Я могу сказать, что Путин заинтересован в прекращении. Но это не так просто. Есть несколько моментов, которые необходимо уточнить», — заявил Шредер.

Экс-канцлер ФРГ уже общался с обеими сторонами переговоров. Сначала он встретился с представителями Украины. Позже, 9 марта, он нанес визит президенту России Владимиру Путину. Темы разговора политиков не разглашаются.

Ранее Шредер заявил, что Западу не удастся изолировать Россию. По его словам, Германия нуждается в российском сырье, и такая потребность есть у многих европейских стран. Причем эти поставки из РФ невозможно чем-либо заменить.

Также он отметил, что отношения России и Запада рано или поздно вернутся к прежнему статусу. По его словам, такое будущее ждет как минимум Германию. Шредер заявил, что после окончания спецоперации РФ на Украине придется вновь выстраивать взаимоотношения с Россией.