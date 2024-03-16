Мир 16 марта 2024, 19:58 Использование ВСУ немецких ракет Taurus сравнили с объявлением войны Депутат Вагенкнехт: удар ВСУ ракетами Taurus по России станет объявлением войны IMAGO / Arnulf Hettrich / Global Look Press

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Передача украинским военным крылатых дальнобойных ракет Taurus — это черта, которую власти Германии не смогут перешагнуть, так как осознают все риски. Об этом в интервью газете Rheinische Post заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.

Она подчеркнула, что украинские военные воспользуются возможностью нанести удары вглубь России, что сделает Германию непосредственной участницей конфликта.

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«Если немецкие крылатые ракеты поразят цели в России — это фактически объявление войны», — пояснила Вагенкнехт.

Немецкий депутат добавила, что, по ее мнению, продолжающийся конфликт связан прежде всего с желанием Украины стать членом НАТО. Поэтому руководству альянса для прекращения боев необходимо отказать стране в приеме, а всем западным странам предложить России сделку: отказ от дальнейшей поставки вооружений в обмен на переговоры о прекращении огня.

Вагенкнехт подчеркнула: если не сделать такой шаг в ближайшее время, то Украина потеряет еще больше территорий.

Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что украинские военачальники возложили слишком большие надежды на западное вооружение. По его словам, ситуацию на поле боя сейчас переломить практически невозможно и российская армия продолжит наступление для достижения целей СВО.