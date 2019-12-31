Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер раскритиковал санкции США, направленные на трубопровод «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что Америка, устанавливая эти ограничения, вмешивается во внутренние дела Германии.

Такое заявление он сделал в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

США хотят определять, с кем мы можем вести торговлю, а с кем нет. Мы не должны принимать это. Мы не 51-й штат США Герхард Шредер.

Он также назвал санкции, которые Дональд Трамп принял против газопровода «Северный поток — 2», «своевольными». Шредер считает, что такого серьезного вмешательства в дела Германии со стороны Америки не было со времен воссоединения страны. Бывший канцлер уверен, что таким образом США выступают не только против торговых отношений с Россией, но и с Ираном и Китаем.

Он отметил, что не видит причин, по которым Америка имела бы право вмешиваться во внутренние дела страны. В пример Шредер привел, что бундестаг не принимает никаких санкций в рамках закона о поддержке прав человека на американо-мексиканской границе.

«Причины для этого нашлись бы», — заключил он.