«Компания на фоне незаконных, с нашей точки зрения, санкций США приняла решение о завершении работ. Это решение компании, безусловно, сдвинет вправо, как говорится, сроки ввода этого проекта, но не помешает ему. С опозданием проект, мы надеемся, будет введен в действие», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости». Он отметил, что все необходимые для этого мощности имеются.

В конце декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год. В документ заложены средства для санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». В связи с этим Соединенные Штаты потребовали компании, занимавшиеся строительством «Северного потока — 2», прекратить прокладку газопровода. Швейцарская компания Allseas уже приостановила свою работу.

Планировалось, что «Северный поток — 2» достроят до конца 2019 года. Этот газопровод позволит России напрямую поставлять газ европейским партнерам. Две нитки «Северного потока — 2» протягивают по дну Балтийского моря. Проект затрагивает исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Россия, Германия, Дания, Швеция, Финляндия.