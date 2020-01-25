Большой бедой и «шрамом», который останется навсегда в отношениях России и Украины, назвал конфликт в Донбассе украинский президент Владимир Зеленский. Но признал, что двусторонний диалог сдвинулся с мертвой точки.

В интервью израильскому 9-му каналу он сообщил, что налаживании общения заинтересованы обе стороны. Зеленский сообщил, что находится в постоянном контакте с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы решать проблемы заключенных в России украинцев.

Украинский президент подчеркнул, что закончить конфликт без «возвращения» Крыма не удастся.

«Там находится несколько миллионов украинцев. Поэтому мы, конечно же, должны вернуть все наши территории», — заявил он.

Владимир Зеленский и украинская делегация отказались приезжать в Израиль на Всемирный форум памяти жертв холокоста. Они отдали свои места людям, его пережившим. Эксперты сочли его поступок большой ошибкой, в котором виновато окружение президента Украины.