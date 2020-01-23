По данным информагентства, именно Рогимов помог Зеленскому в прошлом году победить на выборах президента Украины. По мнению пиарщика, отказ Зеленского ехать на израильский форум является не его ошибкой, а людей, которые его сейчас окружают. В частности, это касается спичрайтеров и службы протокола.

«Зеленскому надо было предложить организаторам и этих людей (переживших Холокост) тоже пригласить на форум, а не место им уступать. Уверен, организаторы непременно сделали бы это», — заметил политтехнолог.