«Большая ошибка» — политтехнолог об отказе Зеленского ехать в Израиль
Политтехнолог Владислав Рогимов обсудил с РИА ФАН отказ лидера Незалежной Владимира Зеленского приезжать в Израиль на Всемирный форум памяти жертв холокоста. Он уступил места украинской делегации людям, которые пережили холокост.
По данным информагентства, именно Рогимов помог Зеленскому в прошлом году победить на выборах президента Украины. По мнению пиарщика, отказ Зеленского ехать на израильский форум является не его ошибкой, а людей, которые его сейчас окружают. В частности, это касается спичрайтеров и службы протокола.
«Зеленскому надо было предложить организаторам и этих людей (переживших Холокост) тоже пригласить на форум, а не место им уступать. Уверен, организаторы непременно сделали бы это», — заметил политтехнолог.