Мир 16 апреля 2024, 12:01 Шпиль исторического здания биржи в Копенгагене рухнул из-за пожара Ekstra Bladet: здание биржи первой половины XVII века загорелось в Копенгагене Igor Sinitsyn/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

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Историческое здание фондовой биржи Берсен в Копенгагене загорелось. Из-за пожара рухнул знаменитый шпиль постройки. Об этом сообщила газета Ekstra Bladet.

Информация о возгорании поступила местным полицейским в 08:43 по московскому времени. На место выехали сотрудники экстренных служб, большую территорию в центре датской столицы оцепили. Полиция призвала людей не выходить на улицу в центре города без необходимости. Сведения о пострадавших пока не поступали.

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Здание биржи построили в первой половине XVII века, оно славится спиральной башней. Она рухнула из-за пожара около 09:00 по московскому времени. По словам очевидцев, люди пытаются спасти из огня ценности, включая картины.

«400 лет датского культурного наследия в огне», — прокомментировал новость о пожаре министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмитт в соцсети X.

Ранее в Москве загорелось реконструируемое историческое здание на Никольской улице. В Следственном комитете назвали предварительной причиной пожара сварочные работы.