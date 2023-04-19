Мир 19 апреля 2023, 17:29 Шотландскую бегунью дисквалифицировали за езду на машине во время марафона Шотландскую бегунью Закшевски дисквалифицировали за езду на машине во время марафона Unsplash

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Организаторы 80-километрового марафона в Великобритании дисквалифицировали шотландскую бегунью Джоасию Закшевски за неспортивное поведение. Выяснилось, что легкоатлетка преодолела четыре километра на машине, сообщил телеканал Sky News.

Забег из Манчестера в Ливерпуль состоялся в начале апреля. Спортсменка из Шотландии, представлявшая Королевство на Играх содружества в 2014 году и других крупных соревнованиях, показала третий результат. Однако его пришлось отменить — Закшевски уличили в нарушении правил.

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Организаторы выяснили, что бегунья проехала четыре километра трассы на машине. Дело 47-летней спортсменки передали в Федерацию легкой атлетики Великобритании. По данным издания, она призналась в том, что сделала и всячески сотрудничала со спортивными функционерами страны.

Подруга Закшевски рассказала журналистам, что легкоатлетке стало плохо после прилета в Британию из Австралии. До этого шотландка победила в забеге на 410 километров на Тайване.

В декабре за употребление допинга дисквалифицировали легкоатлетку из Кении Диану Кипиокей. Ее отстранили от участия в соревнованиях на шесть лет.